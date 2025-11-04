Spallettis Juventus kryssade mot Sporting

Luciano Spalletti gjorde sin första CL-match som tränare i Juventus.

Drabbningen med Sporting slutade 1–1.

Foto: Juventus

Luciano Spalletti tog nyligen över som tränare i Juventus efter att Igor Tudor sparkats.

Under tisdagskvällen gjorde han sin första Champions League-match med ”Den gamla damen”. Men det blev ingen drömstart för italienarna.

Efter tolv spelade minuter smällde Maximiliano Araujo in 1–0 till Sporting på kontring.

Juventus skulle dock kvittera. I den 34:e minuten efter att Kephren Thuram spelat fram bollen till Dusan Vlahovic som enkelt rakade in 1–1.

Trots replikeringen av Juventus blev det inga fler mål i matchen som slutade i ett kryss.