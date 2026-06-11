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Foto: Bildbyrån

Beskedet: Leverton Pierre missar VM

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Haitis Leverton Pierre missar VM.
Han utgår ur truppen på grund av skada.

Foto: Bildbyrån

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Haiti har åkt på en skadesmäll. Mittfältaren Leverton Pierre har blivit struken ur VM-truppen på grund av en skada. Det ska röra sig om en skada i hälsenan.

Pierre har gjort 33 landskamper för Haiti medan Metusala står på 15 landskamper.

Haiti inleder VM med att möta Skottland på söndag. Övriga lag i gruppen är Brasilien och Marocko.

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