Beskedet: Leverton Pierre missar VM

Haitis Leverton Pierre missar VM.

Han utgår ur truppen på grund av skada.



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Haiti har åkt på en skadesmäll. Mittfältaren Leverton Pierre har blivit struken ur VM-truppen på grund av en skada. Det ska röra sig om en skada i hälsenan.

Pierre har gjort 33 landskamper för Haiti medan Metusala står på 15 landskamper.

Haiti inleder VM med att möta Skottland på söndag. Övriga lag i gruppen är Brasilien och Marocko.

