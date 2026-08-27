Stormöte direkt – så lottades Champions League

Ligafasen av årets Champions League är lottad.

Redan i den första omgången bjuds det på flera stormatcher.

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För tredje året spelas Champions League med en ligafas istället för det mer traditionella gruppspelet.

Det innebär att samtliga 36 klubbar spelar åtta matcher, varav hälften på bortaplan, mot två lag från vardera av de fyra seedningsgrupperna.

Under torsdagens lottades ligafasen i Monaco. Redan i den första omgången bjuds det på flera smällkarameller.

De regerande mästarna Paris Saint-Germain tar emot Barcelona på hemmagräs. Real Madrid kommer ställas mot både de italienska mästarna Inter och de engelska mästarna Arsenal.

Norska Bodö/Glimt kan se fram emot flera stormatcher i Europa mot lag som Bayern München, Borussia Dortmund och Napoli.

Samtliga matcher i Champions League 2026/27

Paris Saint-Germain: Barcelona (H), Manchester City (B), Roma (H), Aston Villa (B), Galatasaray (H), Villarreal (B), Slovan Bratislava (H), Como (B)

Bayern München: Arsenal (H), Atlético Madrid (B), Real Betis (H), Manchester United (B), Bodö/Glimt (H), Lille (B), Slavia Prag (H), Viking (B)

Real Madrid: Inter (H), Arsenal (B), PSV Eindhoven (H), Roma (B), RB Leipzig (H), Shakhtar Donetsk (B), LASK (H), AEK Athen (B)

Liverpool: Atlético Madrid (H), Inter (B), Porto (H), Club Brugge (B), Villarreal (H), Fenerbahce (B), Lens (H), LASK (B)

Inter: Liverpool (H), Barcelona (B), Club Brugge (H), Borussia Dortmund (B), Shakhtar Donetsk (H), Feyenoord (B), Stuttgart (H), Slovan Bratislava (B)

Manchester City: Paris Saint-Germain (H), Barcelona (B), Sporting (H), Porto (B), Napoli (H), RB Leipzig (B), AEK Athen (H), Lens (B)

Arsenal: Real Madrid (H), Bayern München (B), Borussia Dortmund (H), Real Betis (B), Lille (H), Napoli (B), Sabah (H), Slavia Prag (B)

Barcelona: Manchester City (H), Paris Saint-Germain (B), Aston Villa (H), Sporting (B), Feyenoord (H), Galatasaray (B), Como (H), Sabah (B)

Atletico Madrid: Bayern München (H), Liverpool (B), Manchester United (H), PSV Eindhoven (B), Fenerbahce (H), Bodö/Glimt (B), Viking (H), Stuttgart (B)

Borussia Dortmund: Inter (H), Arsenal (B), Real Betis (H), Aston Villa (B), Villarreal (H), Bodö/Glimt (B), AEK Aten (H), Sabah (B)

Roma: Real Madrid (H), Paris Saint-Germain (B), Sporting (H), Manchester United (B), Lille (H), Fenerbahce (B), Slavia Bratislava (H), AEK Aten (B)

Sporting: Barcelona (H), Manchester City (borta), Manchester United (H), Roma (B), Galatasaray (H), Shakhtar Donetsk (B), LASK (H), Lens (B)

Aston Villa: Paris Saint-Germain (H), Barcelona (B), Borussia Dortmund (H), Club Brugge (B), Fenerbahce (H), Galatasaray (B), Viking (H), Slavia Prag (B)

Porto: Manchester City (H), Liverpool (B), PSV Eindhoven (H), Real Betis (B), Napoli (H), Feyenoord (B), Slavia Prag (H), LASK (B)

Manchester United: Bayern München (H), Atletico Madrid (B), Roma (H), Sporting (B), RB Leipzig (H), Villarreal (B), Sabah (H), Como (B)

Club Brugge: Liverpool (H), Inter (B), Aston Villa (H), PSV Eindhoven (B), Bodö/Glimt (H), Napoli (B), Lens (H), Stuttgart (B)

Real Betis: Arsenal (H), Bayern München (B), Porto (H), Borussia Dortmund (B), Feyenoord (H), Lille (B), Como (H), Slavia Bratislava (B)

PSV Eindhoven: Atletico Madrid (H), Real Madrid (B), Club Brugge (H), Porto (B), Shakhtar Donetsk (H),RB Leipzig (B), Stuttgart (H), Viking (B)

Feyenoord: Inter (H), Barcelona (B), Porto (H), Real Betis (B), RB Leipzig (H), Galatasary (B), Como (H), Viking (B)

Lille: Bayern München (H), Arsenal (B), Real Betis (H), Roma (B), Galatasaray (H), Bodö/Glimt (B), Slovan Bratislava (H), Stuttgart (B)

Bodö/Glimt: Atlético Madrid (H), Bayern München (B), Borussia Dortmund (H), Club Brügge (B), Lille (H), Napoli (B), LASK (H), Lens (B)

Napoli: Arsenal (H), Manchester City (B), Club Brugge (H), Porto (B), Bodö/Glimt (H), Villarreal (B), Viking (H), Sabah (B)

RB Leipzig: Manchester City (H), Real Madrid (B), PSV Eindhoven (H), Manchester United (B), Shakhtar Donetsk (H), Feyenoord (B), Lens (H), Como (B)

Villarreal: Paris Saint-Germain (H), Liverpool (B), Manchester United (H), Dortmund (B), Napoli (H), Fenerbahce (B), Sabah (H), Slavia Prag (B)

Fenerbahce: Liverpool (H), Atlético Madrid (B), Roma (H), Aston Villa (B), Villarreal (H), Shakhtar Donetsk (B), Slavia Prag (H), LASK (B)

Shakhtar Donetsk: Real Madrid (H), Inter (B), Sporting (H), PSV Eindhoven (B), Fenerbahce (H), RB Leipzig (B), AEK Aten (H), Slovan Bratislava (B)

Galatasaray: Barcelona (H), Paris Saint-Germain (B), Aston Villa (H), Sporting (B), Feyenoord (H), Lille (B), Stuttgart (H), AEK Aten (B)

Slavia Prag: Arsenal (H), Bayern München (B), Aston Villa (H), Porto (B), Villarreal (H), Fenerbahce (B), Lens (H), Sabah (B)

Slovan Bratislava: Inter (H), Paris Saint-Germain (B), Real Betis (H), Roma (B); Shakhtar Donetsk (H), Lille (B), Stuttgart (H), LASK (B)

Stuttgart: Atletico Madrid (H), Inter (B), Club Brugge (H), PSV Eindhoven (B), Lille (H), Galatasaray (B), Viking (H), Slovan Bratislava (B)

AEK Aten: Real Madrid (H) Manchester City (B), Roma (H), Borussia Dortmund (B), Galatasaray (H), Shakhtar Donetsk (B)

LASK: Liverpool (H), Real Madrid (B), Porto (H), Sporting (B), Fenerbahce (H), Bodö/Glimt (B), Slovan Bratislava (H), AEK Aten (B)

Como: Paris Saint-Germain (H), Barcelona (B), Manchester United (H), Real Betis (B), RB Leipzig (H), Feyenoord (B), AEK Aten (H), Lens (B)

Lens: Manchester City (H), Liverpool (B), Sporting (H), Club Brugge (B), Bodö/Glimt (H), RB Leipzig (B), Como (H), Slavia Prag (B)

Viking: Bayern München (H), Atlético Madrid (B), PSV (H), Aston Villa (B), Feyenoord (H), Napoli (B), Sabah (H), Stuttgart (H)

Sabah: Barcelona (H), Arsenal (B), Borussia Dortmund (H), Manchester United (B), Napoli (H), Villarreal (B), Slavia Prag (H), Viking (B)