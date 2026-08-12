Svenska doldisens fiasko med Olympiakos

Olympiakos svarade för ett jättefiasko under gårdagskvällen när de åkte ur Champions League-kvalet mot NEC Nijmegen.

Svenska doldisen Zinedin Smajlović hoppade in i förlängningen för grekiska bjässen som nu besviket får ladda om till Europa League-playoff.

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Inte nog med att Olympiakos snuvades på ligaguldet i våras av Niclas Eliassons AEK Aten, det blir heller inget Champions League till hösten för Greklands mest framgångsrika klubb.

Det står klart efter att nederländska NEC Nijmegen mycket överraskande slagit ut Olympiakos med 2-1 efter förlängning under gårdagskvällen.

Efter 0-0 i Pireus (hamnstaden i Aten) i första mötet slutade det i går 1-1 efter full tid och matchen gick till förlängning.

Då hade Olympiakos redan fått klubbikonen Kostas Fortounis utvisad i 80:e minuten och tidigt in i första förlängningskvarten tog nederländarna ledningen.

Grekernas tränare José Luis Mendilibar valde då att slänga in svenska mittbacken, tillika doldisen Zinedin Smajlović, på planen i jakten på ett kvitteringsmål.

191 centimeter långe stockholmaren är vass på huvudet men det blev aldrig något 2-2-mål och Olympiakos åkte smått chockartat ur Champions League-kvalets tredje runda och får i stället sikta in sig på Europa League-playoff.

Slog igenom i Täby – återvände från Lecce till Sandviken

22-årige Smajlović värvades till Olympiakos i somras från norska Sandefjord vilket i sig var en sensationell övergång. Mittbacken med bosniska rötter gjorde seniordebut i division 1-klubben Täby FK 2023 och värvades sedan till italienska Lecce innan han 2024 återvände till svensk fotboll och Sandviken i division 1. Därefter blev det 1,5 år i Norge innan Olympiakos i somras köpte honom.

Första kvalmötet mot NEC Nijmegen hemma på grekisk mark blev Smajlovićs tävlingsdebut i den rödvitrandiga dressen då han med nummer 4 på ryggen byttes in med 26 minuter kvar.

Smajlović gjorde tre U21-landskamper för Sverige 2023.