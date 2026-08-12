Bergvall kan bli kvar i Spurs: ”Skulle vilja att han stannar”

Lucas Bergvall kan bli kvar i Tottenham Hotspur trots allt.

Roberto De Zerbi öppnar nu för att ge svensken chansen.

– Han har potentialen att bli en spelare på allra högsta nivå, säger italienaren enligt Football London.

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Lucas Bergvall har varit ryktenas man under sommaren. Enligt flera uppgifter har både Newcastle United och Nottingham Forest ryckt i svensken, men mittfältaren är allt jämnt kvar i Tottenham Hotspur.

Trots flyttryktena har Bergvall fått stort förtroende för Spurs under försäsongen. BP-produkten har funnits med från start i lagets tre senaste träningsmatcher.

Spurs-tränaren Roberto De Zerbi öppnar nu för en framtid där Lucas Bergvall är en del av truppen.

– Jag är alltid väldigt tydlig med honom. Jag skulle vilja att han stannar hos oss. Jag tycker att han har potentialen att bli en spelare på allra högsta nivå. Men jag vill inte övertala någon att stanna. Tottenham är redan, även utan mig, en toppklubb och vi ska inte behöva övertala någon att stanna. Han kan få speltid och hitta sin plats om han stannar hos oss, säger italienaren enligt Football London.

The Athletic har tidigare uppgett att svensken utryckt en önskan om att få lämna Spurs. Det är ingenting som De Zerbi har hört om.

– Nej, aldrig. Vi har blivit bättre på att prata med varandra ansikte mot ansikte, utan något tävlingsmoment just nu. Nu har jag börjat arbeta på det sätt som jag känner till, enligt min egen stil. Förra säsongen förberedde vi matcherna och arbetade mer med det mentala och inställningen än med själva spelstilen, menar De Zerbi.

– Hans position är väldigt tydlig för mig nu. Jag behövde tid för att förstå spelarnas egenskaper, men jag skulle vilja att han stannar hos oss. Han är väldigt ung, en väldigt bra spelare och en bra kille. Det är inte så lätt att så snabbt hitta en ung spelare på den nivån, tillägger han.