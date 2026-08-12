Efter Bardghjis korsbandsskada – Barca byter träningsupplägg

Roony Bardghji drog korsbandet i samband med ett träningspass.

Nu väljer Barcelona att ändra uppläget för att förhindra nya skador.

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Barcelona meddelade under gårdagen att Ronny Bardghji har dragit korsbandet och att en operation väntas genomföras inom kort. Spanska medier spekulerar nu kring en frånvaro över hela den kommande säsongen.

Samtidigt väljer Barca att vidta nya åtgärder för att förhindra nya skador.

Enligt Mundo Deportivo har tränaren Hansi Flick beslutet att spelare som väntas lämna klubben kommer träna vid sidan av. Detta för att förhindra nya skador i likhet med Roony Bardghji.

Spelarna det rör sig om enligt tidningen är Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Toni Fernández och Guille Fernández.

Innan han drog korsbandet uppgavs Roony Bardghji inte vara en del av Barcelonas planer inför de här säsongen. Under sommaren har bland annat Valencia, Ajax och Borussia Dortmund ryckt i den svenska yttern.