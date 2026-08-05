Svenskdoldis med assist i storseger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Dinamo Zagreb vann stort i Champions League-kvalet.
Lagets svensk vänsterback Matteo Perez Vinlöf stod för en assist.
Matteo Perez Vinlöf har fått en bra start på säsongen i Kroatien. Vänsterbacken stod för en assist när Dinamo Zagreb besegrade Slaven Belupa i ligapremiären för några dagar sedan.
I Champions League-kvalet bidrog svensken med poäng igen. Efter en dryg halvtimme spelade han fram till den skotska landslagsmannen Scott McKennas 2–0-mål mot litauiska Kauno Zalgiris.
Dinamo Zagreb vann matchen med 5–0 och har mer eller mindre redan säkrat avancemang till play off-rundan.
Perez Vinlöf skrev på för den kroatiska storklubben 2025. Vänsterbacken har tidigare huserat i Bayern Münchens reservlag och i maj 2024 gjorde han sin enda match för klubbens A-lag.
Samma månad blev han även inkallad till det svenska landslaget under Jon Dahl Tomassons ledning. Vänsterbacken väntar allt jämnt på sin första match för blågult.
Den här artikeln handlar om: