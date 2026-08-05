Svenskdoldis med assist i storseger

Dinamo Zagreb vann stort i Champions League-kvalet.

Lagets svensk vänsterback Matteo Perez Vinlöf stod för en assist.

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Matteo Perez Vinlöf har fått en bra start på säsongen i Kroatien. Vänsterbacken stod för en assist när Dinamo Zagreb besegrade Slaven Belupa i ligapremiären för några dagar sedan.

I Champions League-kvalet bidrog svensken med poäng igen. Efter en dryg halvtimme spelade han fram till den skotska landslagsmannen Scott McKennas 2–0-mål mot litauiska Kauno Zalgiris.

Dinamo Zagreb vann matchen med 5–0 och har mer eller mindre redan säkrat avancemang till play off-rundan.

Perez Vinlöf skrev på för den kroatiska storklubben 2025. Vänsterbacken har tidigare huserat i Bayern Münchens reservlag och i maj 2024 gjorde han sin enda match för klubbens A-lag.

Samma månad blev han även inkallad till det svenska landslaget under Jon Dahl Tomassons ledning. Vänsterbacken väntar allt jämnt på sin första match för blågult.