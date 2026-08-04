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Foto: Bildbyrån

Stroud bekräftar själv – gjorde sin sista match

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Elliot Stroud har ryktats till Hull den senaste tiden.
Nu bekräftar han att hemmamatchen mot Slovan Bratislava blev den sista i Mjällby AIF.
– Så som det verkar nu, så ja, säger han i Sportbladets sändning.

Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud har den senaste tiden ryktats till Premier League-nykomlingen Hull City. Klubbens ägare har dessutom gått ut i media och bekräftat att övergången är nära.

Nu har även Elliot Stroud gett klartecken för en flytt. Efter Mjällbys hemmamöte i Champions League-kvalet mot Slovan Bratislava, bekräftade Stroud att det förmodligen var hans sista match i Blekingeklubben.

– Så som det verkar nu, så ja, säger han i Sportbladets sändning.

Maif-stjärnan lär därför missa den allsvenska matchen mot Elfsborg samt bortareturen i CL-kvalet om en vecka.

Elliot Stroud har noterats för 27 mål och 14 assist på 109 matcher i Mjällby.

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