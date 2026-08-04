Uppgifter: Infantino kallar till krismöte – efter kritiken

Gianni Infantino är pressad.

Nu kallar Fifa-presidenten till ett krismöte, enligt uppgifter.

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Det har stormat kring Fifa-presidenten Gianni Infantino den senaste tiden. Fler och fler nationsförbund har tappat förtroendet för schweizaren och det har även kommit kritik från Fifa internt.

Tidigare under tisdagen läcktes ett meddelande från den svenske Fifa-toppen Mattias Grafström där han kritiserade planerna att sälja VM. Även Arsene Wenger har ställt sig frågande till förslaget.

Nu rapporterar flera medier att Infantino kallar till ett krismöte för Fifas ”högre tjänstemän” i Rabat, Marocko. Enligt uppgifter ska mötet vara ett försök för Infantino att ”lugna ner situationen” och samtidigt behålla makten.

Mötet sägs äga rum under onsdagen.