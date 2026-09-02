Svenskorna missar Champions League efter storförlust

Eintracht Frankfurt missar Champions League – igen.

Nu väntar Europa Cup efter storförlust mot Paris saint-germain.

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I fjol kom Eintracht Frankfurt till semifinal i Europa Cup där BK Häcken slog ut den tyska storklubben. Nu hoppades klubben på att kunna ta sig till Champions League.

I kvalet till Champions League ställdes man mot Paris saint-germain i ett dubbelmöte. Onsdages match slutade 5–1 till PSG och dubbelmötet slutade totalt 6–2.

Det innebär att Amanda Ilestedt och Rebecka Blomqvist nu är klara för kvalet til Europa Cup där även Hammarby och Malmö FF ställer upp.