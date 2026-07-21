Svensksuccé i Champions League-kvalet

Mikael Ishak och Patrik Wålemark hade en bra kväll på jobbet.

Svenskduon bidrog stark till Lech Poznans seger i CL-kvalet.

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Lech Poznań inledde sin tävlingssäsong på bästa möjliga sätt. De polska mästarna besegrade danska Aarhus med 4–1 på bortaplan i kvalet till Champions League. Det ska de tacka sina svenska stjärnor för.

I den 29:e minuten gav Mikael Ishak laget ledningen och bara några minuter innan halvtidsvilan utökade Patrik Wålemark bortalagets ledning. Där emellan blev Aarhus målvakt Jesper Hansen utvisad.

Efter paus reducerade danskarna men därefter fortsatte Lech Poznan på den inslagna vägen. Först satte den tidigare Elfsborgsförsvararen Terry Yegbe 3–1 och kort därpå utökade Patrik Wålemark till 4–1 med sitt andra mål i matchen.

Kort därpå blev Wålemark utbytt och ersattes av Leo Bengtsson. Detsamma gällde för Mikael Ishak, som bytte med Halmstads tidigare skyttekung Yannick Agnero.

Eric Kahl spelade hela matchen för Aarhus. Kevin Yakob, som representerar Irak i landslagssammanhang, yttes in med kvarten kvar.