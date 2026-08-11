Uppgifter: Djurgården budar på Charlie Rosenqvist

Djurgården är ute efter Charlie Rosenqvist.

Enligt Expressen har klubben lagt ett bud på Kalmars succéman.

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’Charlie Rosenqvist har tagit allsvenskan med storm i år. 19-åringen har startat samtliga matcher för Kalmar FF under säsongen och svarat för totalt sju mål.

Nu har en av ligakonkurrenterna lagt in en extra växel i jakten på talangens signatur. Enligt Expressen har Djurgården lagt ett bud på Rosenqvist.

Blåränderna ha värvat flera offensiva pjäser under sommaren. Klubben gjorde nyligen klart med den norska yttern Sander Ringberg. Sedan tidigare har Angelo Agbejoye och Christos Almyras skrivit på.

Samtidigt har Joel Asoro och Kalipha Jawla lämnat klubben, den senare på lån.