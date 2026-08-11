Uppgifter: Höjer budet på svenska talangen

Alieu Njie är ett eftertraktat namn.

Crystal Palace har lagt ett bud på 285 miljoner kronor, enligt Foot Mercato.

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Alieu Njie har gjorde en habil säsong för Torino i fjol. Svensken spelade 15 matcher i Serie A varav två från start. På de matcherna har det blivit ett mål och en assist.

Trots det har flera klubbar runtom i Europa rykt i anfallaren. Crystal Palace har stått först i kön och fick nyligen ett bud på 19 miljoner euro, cirka 210 miljoner kronor.

Men Londonklubben ger inte upp. Enligt Foot Mercato har Torino fått ett nytt bud att ta hänsyn till.

Den här gången erbjuder Palace 26 miljoner euro, motsvarande drygt 285 miljoner kronor, för den svenska yttern.

Samtidigt uppger den italienska transferjournalisten Nicoló Schira att Red Bull Salzburg, som också varit intresserade länge, inte är ute ur leken. Enligt uppgifterna Alieu Njie meddelat att han fortfarande är tillgänglig för den österrikiska storklubben.

Svenskens kontrakt med Torino löper ut 2029.