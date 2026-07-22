Tankovic offrades – av gamla AIK-tränaren

Omonia har övertaget i dubbelmötet mot Kairat i Champions League-kvalet.

I den första halvleken åkte cyprioterna på en utvisning.

Då offrades den svenska stjärnan Muamer Tankovic.

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Omonia ställdes mot Kairat från Kazakstan i kvalet till Champions League. Cyprioterna fick en drömstart på dubbelmötet och tog ledningen redan efter 13 minuter.

Kort därpå blev det desto tyngre. Efter lite mer än halvtimmen spelad blev högerbacken Loic Nego utvisad efter att ha dragit på sig ett direkt rött kort.

Det tvingade lagets tränare, den tidigare AIK-bossen Henning Berg, att tänka om. Den som fick sota för det var lagets svenska stjärna Muamer Tankovic. I den 36:e minuten blev 31-åringen utbytt och ersattes av försvararen Stefan Simic.

Trots det numerära underläget lyckades Omonia hålla igen och man tar därmed med sig 1–0 inför returen i Kazakstan nästa vecka.

Tankovic och Berg var inte de enda svenskbekantingarna i Omonias lag. På topp för cyprioterna startade Andronikos Kakoullis, som spelade 14 matcher för AIK i fjol innan han återvände till hemlandet.

Muamer Tanlvoc anslöt till Omonia hösten 2025, inte långt efter att Henning Berg blev lagets tränare. Norrmanen tränade även Tankovic en kort period i ligakonkurrenten Pafos.