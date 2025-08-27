TRE PUNKTER: ”Bajen undvek fiasko – men jag tror inte United darrar”

STOCKHOLM. Det blev otroligt dramatiskt på 3Arena.

Men Hammarby är vidare i Champions League-kvalet och härnäst väntar Manchester United.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling kommer här med tre punkter efter kvällens drabbning.

En ineffektivitet som hade kunnat bli kostsam

Hammarby fick en drömstart då Ellen Wangerheim gav hemmalaget ledningen i redan i den 5:e minuten. Därifrån kändes det som att det skulle bli en bekväm resa för Bajen, det blev det inte. Långt ifrån.

Bortalaget kvitterade i mitten av den första halvleken och tidigt i den andra halvleken chockade Metalist Bajen då Viktoriya Hiryn satte dit sitt andra för kvällen.

Visst löste Hammarby det till slut, med nöd och näppe efter en imponerande upphämtning från Metalist, men i ärlighetens namn så borde matchen varit avgjorde tidigt i den första halvleken.

Efter 1–0-målet så skapade Bajen tillräckligt många chanser för att stänga matchen, men ineffektiviteten gjorde att det blev dramatiskt denna afton och med lite färre marginaler på sin sida hade det kunnat bli kostsamt.

Jag tror inte att Manchester United darrar

Bajen undvek fiasko, men kvällens insats vittnar verkligen inte om något mer än fet.

Tidigare idag fick vi se Manchester United städa av PSV Eindhoven relativt enkelt, nästan på lite försäsongsmanér.

Storklubben från England är det som väntar och det som står i vägen för Hammarby i fall Champions League-äventyret ska leva vidare och jag tror inte att ”The Red Devils” darrar det minsta inför lördagens möte efter det Hammarby visade upp ikväll. Ska det bli avancemang så lär det krävas något helt annat.

Efter fjolårets publiksuccé hade jag förväntat mig mer

Bajenpubliken tog Europa med storm ifjol såväl på hemmaplan som i bortamötena med Benfica, Barcelona och Manchester City.

Nu ikväll inför matchen hade lite drygt 2000 biljetter sålts och väl på plats var det 1964 åskådare, en siffra som gör mig lite besviken.

Visst, det är ingen tungviktare man ställts emot i Metalist och de som tog sig hit, framförallt de i klacken, gjorde allt i sin makt för att bära Bajen framåt, men när denna miniturnering nu hamnade i Stockholm hade jag ändå hoppats på lite mer.

Nu på lördag både tror och förväntar jag mig något klart bättre och förutsättningarna är såklart också bättre för det. Det är en helt avgörande match för ifall Champions League-äventyret ska leva vidare eller inte och det är mot en tungviktare som Manchester United.