TRE PUNKTER: ”Bajen var som natt och dag – men räckte inte”

STOCKHOLM. Hammarbys Champions League-äventyr är över för i år:

Detta efter en hedersam uddamålsförlust mot Manchester United.

FD:s Rasmus Hjortling kommer här med tre punkter efter kvällens drabbning.

Räckte inte trots rejäl uppryckning

Efter onsdagens uppvisning mot FC Metalist 1925 Kharkiv var det nog inte många som trodde att Bajen skulle bjuda upp till allt för mycket dans mot Manchester United.

Där fick de flesta fel.

Visst var den engelska storklubben bollförande och dominanta under stora delar av matchen, men Hammarby stod för en klart mycket bättre insats denna lördag. Det var som natt och dag jämfört med i onsdags.

Dessvärre räcker det inte med att bara vara ”bättre”, det hade krävts något alldeles extra ikväll och det saknades.

…men det kan bli en trevlig Europa-höst ändå

Champions League-äventyret må vara över för Hammarby, men färdigspelat i Europa är det inte.

I och med segern i onsdags var Hammarby redan klara för nya ”Europa Cup”, där man kommer att kliva in i den andra kvalrundan och sett till kvällens uppryckning kan det bli en rolig Europa-höst för Bajen.

Visst hade nog samtliga spelare, ledare och supportrar hellre tagit sig till Champions League i år igen, men fortsätter Bajen att prestera som man gjorde ikväll så tror jag att man kan gå långt i denna nya turnering.

Skärpan avgörande för United – saknades för Bajen

Ett överlångt inlägg som petades in vid den bortre stolpen, det sänkte Bajen denna afton.

Skärpan som Melvine Malard och Elisabeth Terland visade upp vid Uniteds segermål saknades hos Stockholmsklubben.

Hammarby hade sina chanser och med lite mer kyla, skärpa eller tur, kalla det vad du vill, så hade det kunnat gå vägen ikväll, men så blev det inte.

Bajen försökte, men denna afton blev det friskt vågat inget vunnet tyvärr.