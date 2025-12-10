TV: Elyounoussi ger FCK ledningen efter 72(!) sekunder

Matchen var knappt två minuter gammal när FCK tog ledningen mot Villa Real.

Mohamed Elyounoussi village snyggt in bollen i mål till 1-0.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställdes FC Köpenhamn mot Villarreal på bortaplan i Champions League. För svensk del startade Jordan Larsson, medan Viktor Claesson inleder på bänken.



FCK tog ledningen redan i andra minuten när Marcos Lopez slog ett perfekt inlägg som Mohamed Elyounoussi volleyade i mål till 1-0. 72 (!) sekunder tog det exakt innan FCK:s ledning var ett faktum.



Matchen pågår.

Startelvor:

Villarreal: Junior – Navarro, Marin, Veiga, Pedraza – Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro – Pepe, Mikautadze.

FC Köpenhamn: Kotarski – Zague, Pereira, Suzuki, Lopez – Clem, Madsen – Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.