TV: Enkel storseger för Bayern München mot Club Brügge

Belgiska Club Brügge blev en munsbit för tyska Bayern München.

Detta då man vann med hela 4-0 – i en match där 17-årige Lennart Karl gjorde sitt första Champions League-mål.

Foto: Alamy

Under onsdagen ställdes Bayern München mot Club Brügge i Champions League.

Då skulle hemmalaget gå på knock i den första halvleken.

Redan efter fem minuter slog den 17-årige supertalangen Lennart Karl till för den tyska gigant-klubben med sitt första mål i Champions League.

När domaren sedan blåste för halvtid hade Harry Kane fyllt på till 2-0 och Luis Diaz utökat ledningen med en riktig kanon.

I den andra akten utökade inbytte Nicolas Jackson ställningen till 4-0, vilket blev slutresultatet.

Segern var Bayern Münchens tredje raka i ligafasen samtidigt som Club Brügge står på tre poäng efter lika många omgångar.



