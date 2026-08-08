Siffrorna visar: Så viktig är Öis-stjärnan – bäst i serien

Noah Christoffersson har fått igång målproduktionen.

Anfallaren har stått för 41 procent av Örgrytes målproduktion.

Det är den högsta noteringen i hela serien.

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Örgryte IS har haft en ojämn säsong i allsvenskan. Göteborgsklubben ligger på en fjortonde plats i allsvenskan efter blandade resultat.

Öis kommer däremot från en tung bortaseger mot AIK. Matchen slutade 3–0, vilket blev deras tangerat största seger mot ”Gnaget” i allsvenskan sedan det nuvarande formatet infördes 1993.

Den stora matchhjälten i 3–0-segern blev Noah Christoffersson som svarade för ett hattrick. Den 27-årige forwarden har gjort sammanlagt sju mål den här säsongen för Öis.

Ser man till lagets totala målskörd har Christoffersson gjort 41 procent av dem (sju av 17 mål totalt). Det är den högsta noteringen bland alla spelare i allsvenskan i år. Värt att notera är att han endast startat tio av 14 möjliga matcher.

Målproduktion är inget ovanligt för Christoffersson. I fjol svarade han för 18 fullträffar när Öis säkrade allsvenskt kontrakt.

27-åringens avtal med Örgryte sträcker sig till och med 2027.

Under lördagen ställs Örgryte mot AIK igen. Matchen spelas på Gamla Ullevi och startar klockan 15.00.

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