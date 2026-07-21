TV-guide: Var kan man se Mjällby – Lincoln Red Imps

Mjällby kliver in i Champions League-kvalet.

Under tisdagen ställs de mot Lincoln Red Imps från Gibraltar i det första mötet.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Den 21 juli 2026 möts Mjällby AIF och Lincoln Red Imps i den första matchen i kvalmötet för Champions League på Strandvallen i Hällevik. Mjällby har haft en ojämn form den senaste tiden med blandade resultat i allsvenskan medan Lincoln Red Imps FC kommer med ett starkt självförtroende efter att ha avancerat i Champions League-kvalet.

Med Mjällbys mål att säkra en plats i huvudturneringen och Lincoln Red Imps ambition att fortsätta sin framgångssaga, är detta en match du inte vill missa.

Mjällby – Lincoln Red Imps: När och var?

Plats: Hällevik

Stadion: Strandvallen

Datum: 21 juli 2026

Tid: 18:00

Den första matchen i dubbelmötet spelas på Strandvallen i Hällevik och sparkas igång kl. 18:00.

Mjällby – Lincoln Red Imps: Hur ser man matchen?

Streamingtjänst: Sportbladet Plus

Sändningstid: 18:00

Matchen kommer att streamas på Sportbladet Plus. För att se matchen behöver du ett abonnemang på Sportbladet Plus. Besök deras webbplats eller använd deras app för att navigera till ”Live-TV” och hitta Mjällby AIF vs. Lincoln Red Imps för att starta streamingen vid avspark.

Mjällby – Lincoln Red Imps: Vad kan man förvänta sig?

Det råder ingen tvekan om att matchen mellan Mjällby mot Lincoln Red Imps FC betyder oerhört mycket för båda klubbarna då en plats i Champions Leagues huvudturnering hägrar. Mjällby AIF går in i detta europeiska äventyr med en något svajig form i allsvenskan, men laget har gång på gång visat en hög högstanivå hemma på Strandvallen. Truppen dras dock med ett avbräck då Timo Stavitski dras med en ryggskada som håller honom borta fram till slutet av juli.

Gästerna Lincoln Red Imps FC kommer till Hällevik med ett stort självförtroende. Laget har imponerat i de tidigare kvalrundorna och säkrade sin plats i detta möte genom att besegra Inter Club d’Escaldes. Det är med andra ord ett sammansvetsat och formstarkt motstånd som Mjällby måste lyckas bryta ner för att hålla liv i sin europeiska dröm.

För Maif är det första gången som de kliver ut i Europa samtidigt som Lincoln Red Imps har stor erfarenhet av det. Laget har dominerat i Gibraltar och vunnit den inhemska ligan flera gånger. Lincoln Red Imps har försvarat sin ligatitel från 2021.

FAQ – Vanliga frågor och svar

När spelas matchen mellan Mjällby AIF och Lincoln Red Imps?

Matchen spelas tisdagen den 21 juli 2026 med avspark klockan 18:00.

Var spelas det första mötet?

Den första matchen spelas på Mjällbys hemmaplan, Strandvallen i Hällevik.

Var kan jag streama matchen?

Matchen sänds exklusivt på Sportbladet Plus. Du behöver ett aktivt abonnemang för att kunna titta.

När spelas den andra matchen mellan Mjällby och Lincoln Red Imps?

Returmötet spelas tisdagen den 28 juli, klockan 18:00, på Europa Point Stadium i Gibraltar.

Vilka möter Mjällby om de vinner mot Lincoln Red Imps?

Vinnaren i matchen mellan Slovan Bratislava – Iberia Tbilisi.

Vilka möter Mjällby om de förlorar mot Lincoln Red Imps?

Förloraren i matchen mellan FC Kairat – Omonoia FC

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.