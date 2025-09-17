TV: Thuram med dubbel – visade vägen för Inter

Fjolårsfinalisten Inter har börjat bra i Champions League även i år.

Detta då Ajax besegrades i premiären med 2–0.

Marcus Thuram stod för två nickmål.

Foto: Bildbyrån

Inter tog sig hela vägen till Champions League-final ifjol och även i år har man fått en fin start på turneringen.

Marcus Thuram nickade i slutet av den första halvleken in 1–0 och i den andra halvleken var han inte sämre.

Tidigt i den andra halvleken nickade han in 2–0 och det målet blev matchens sista i Amsterdam denna onsdagskväll.

Härnäst för Ajax väntar Olympique Marseille i Champions League, medan Inter ställs mot Slavia Prag.



