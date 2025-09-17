TV: Thuram med dubbel – visade vägen för Inter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fjolårsfinalisten Inter har börjat bra i Champions League även i år.
Detta då Ajax besegrades i premiären med 2–0.
Marcus Thuram stod för två nickmål.
Inter tog sig hela vägen till Champions League-final ifjol och även i år har man fått en fin start på turneringen.
Marcus Thuram nickade i slutet av den första halvleken in 1–0 och i den andra halvleken var han inte sämre.
Tidigt i den andra halvleken nickade han in 2–0 och det målet blev matchens sista i Amsterdam denna onsdagskväll.
Härnäst för Ajax väntar Olympique Marseille i Champions League, medan Inter ställs mot Slavia Prag.
Den här artikeln handlar om: