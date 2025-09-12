Uniteds tabbe – flera skor försvann inför CL-kvalet

Manchester United reste till Norge för Champions League-kval.

Då saknades 15 par skor till spelarna.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen spelade Manchester United Champions League-kval mot norska Brann. Playoff-matchen slutade 1–0 till det norska laget men inför matchen uppstod det panik bland Uniteds spelare.

Enligt BBC hade 15 par skor till spelarna försvunnit under resan till Norge. Det innebar att klubbens representanter tvingades åka och inhandla 15 par fotbollsskor och 20 benskydd till United-spelarn.

Notan för utrustningen landade på 48 000 kronor och Manchester United har inlett en utredning för att förstå hur skorna försvann.

– Vi vet fortfarande inte var de (skorna) är. Vi upptäckte det precis innan vi skulle åka till arenan så det blev lite kaos, säger mittfältaren Lisa Naalsund till norska TV2.

Returen spelas på torsdag 18 september.