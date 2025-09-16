Barcelona-stjärnan Lamine Yamal, 18, är skadad.

Nu kan spanjoren missa Cl-premiären mot Newcastle.

Det rapporterar Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån

Barcelona inleder Champions League-ligafasen på torsdag när de gästar Newcastle United. Den katalanska jätten kommer senast från en 6–0-kross mot Valencia. Då saknades lagets superstjärna Lamine Yamal.

Nu rapporterar Mundo Deportivo att Yamal kommer att missa Champions League-premiären. 18-åringen ska inte ha varit med på lagets träning.

Skadan kan innebära att Roony Bardghji kan få en chans. Svensken fick starta mot Valencia men byttes ut i halvtid.

Matchen mellan Newcastle och Barcelona startar 21.00 på torsdag.