Uppgifter: Barcelonas stora avbräck
Barcelona-stjärnan Lamine Yamal, 18, är skadad.
Nu kan spanjoren missa Cl-premiären mot Newcastle.
Det rapporterar Mundo Deportivo.
Barcelona inleder Champions League-ligafasen på torsdag när de gästar Newcastle United. Den katalanska jätten kommer senast från en 6–0-kross mot Valencia. Då saknades lagets superstjärna Lamine Yamal.
Nu rapporterar Mundo Deportivo att Yamal kommer att missa Champions League-premiären. 18-åringen ska inte ha varit med på lagets träning.
Skadan kan innebära att Roony Bardghji kan få en chans. Svensken fick starta mot Valencia men byttes ut i halvtid.
Matchen mellan Newcastle och Barcelona startar 21.00 på torsdag.
