Uppgifter: Flick får träna Barça i CL – trots straffet

Barcelonas tränare Hansi Flick får coacha vid sidlinjen i Champions League.

Detta trots att han straffades med matchavstängning efter semifinalen mot Inter förra säsongen.

Det rapporterar spanska Marca.

Foto: Alamy

Barcelonas tränare Hansi Flick visade ett stort missnöje mot domaren efter uttåget ur Champions League förra säsongen. Hans agerande ledde till att Uefa straffade honom med en matchavstängning och en bot på 20 000 euro. Samma straff tilldelades även assisterande tränaren Marcus Sorg.

Uefa ansåg att de bröt mot uppförandeprinciperna och de grundläggande uppförandereglerna.

Nu rapporterar spanska Marca att Uefa delvis har hävt straffet och att tränarduon kommer att kunna vara på sidlinjen inför Barcelonas första match mot Newcastle i Champions Leagues ligafas.

Samtidigt är straffet inte helt borta då kostnaderna fortfarande kommer att betalas av klubben och om tränarna skulle bryta mot reglerna igen kommer straffet att åtrinföras.

Champions League-matchen mellan Barcelona och Newcastle spelas på torsdagen den 18 september.