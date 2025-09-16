Uppgifter: Inter-stjärnan kan missa CL-premiären

Lautaro Martinez missade Inters träningspass inför CL-premiären mot Ajax.

Nu kan den argentinske stjärnan missa matchen.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Inter inleder Champions League-ligafasen mot Ajax på onsdag. Inför matchen kommer oroväckande nyheter från italienska La Gazzetta dello Sport.

Enligt tidningen har anfallsstjärnan Lautaro Martinez inte deltagit på träningen inför matchen. Detta ska bero på ryggsmärtor.

Martinez uppges fortfarande resa med Inter till Nederländerna men det är oklart om han kommer till spel i premiären.

Matchen mellan Ajax och Inter startar 21.00 på onsdag.