Champions Leauge 25/26 drar i gång med den första omgången av ligafasen.

De regerande mästarna är Paris Saint-Germain.

Här är allt du behöver veta inför turneringen.

Foto: Bildbyrån

Champions League drar igång igen under veckan. Under tisdag, onsdag och torsdag spelas den första omgången av ligafasen.

I ligafasen spelar varje lag totalt åtta matcher, fyra på hemmaplan och fyra på bortaplan, mot olika motstånd i varje omgång. Efter ligafasen avancerar de åtta bäst placerade lagen direkt till åttondelsfinal. Lagen som hamnar på plats 9–24 får istället spela playoff för en plats i åttondelen. Där ställs lag 9–16 mot lag 17–24 i dubbelmöten. 2025/2026 års Champions Leauge final spelades på neutral mark den 30 maj i Budapest, Ungern.

Real Madrid är mesta mästarna och har vunnit Champions League totalt 15 gånger, efter Real Madrid kommer Milan på 7 titlar som är näst flest. Regerande mästare är Paris Saint-Germain efter sin seger mot Inter i finalen 2025.

Var kan jag streama Champions Leauge?

För att kunna se Champions League finns det några olika tillvägagångssätt. Rättigheterna för Champions League ägs av Viaplay och för att kunna ta del av matcherna och studiomaterial behöver du en prenumeration och paketet ”Viaplay Total”. För den som inte använder Viaplay går det även att komma åt Champions League via exempelvis Telia och Allente, som erbjuder Viaplay-paket i sina utbud.

Foto: Bildbyrån

Omgångens match: Bayern München – Chelsea

Under onsdagen spelas en stormatch när ställs Bayern München mot Chelsea på Allianz Arena i München. Senast lagen möttes i Champions Leauge-sammanhang var i augusti 2020 i åttondelsfinalen där Bayern München vann med 4–1 mot Chelsea. Dessförinnan möttes lagen i början av 2020, och även då vann Bayern München mot Chelsea.

Bayern München har fått en bra start på säsongen och toppar Bundesliga efter tre matcher, men för Chelsea har det varit en tuffare inledning på säsongen där man ligger på en femteplats efter fyra matcher.

Tyskarna ligger tvåa på Uefas-ranking medan Londonlaget ligger på en tolfteplats.

Arena: Allianz Arena

Datum: 17 september

Avsparkstid: 21:00

Streamingplattform: Viaplay, Allente, Telia

Hur spelas Champions Leagues första omgång?

Tisdag:

18:45: PSV – Union Saint-Gilloise

18:45: Athletic Club – Arsenal

21:00: Tottenham Hotspur – Villarreal

21:00: Benfica – Qarabag

21:00: Real Madrid – Olympique Marseille

21:00: Juventus – Borussia Dortmund

Onsdag:

18:45: Slavia Praha – FK Bodø/Glimt

18:45: Olympiakos – Paphos FC

21:00: Paris Saint-Germain – Atalanta

21:00: Liverpool – Atletico de Madrid

21:00: FC Bayern München – Chelsea

21:00: Ajax – Inter

Torsdag: