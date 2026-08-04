Anderson hyllar MFF-affären: ”En stor karaktär”

Mikael Anderson lämnade Djurgården för Århus.

Nu har hans tidigare motståndare Colin Rösler anlänt från MFF.

– Han är en riktigt, riktigt cool kille, säger Anderson om nyförvärvet till Viaplay.

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I somras lämnade Mikael Anderson Djurgården för de danska mästarna AGF Århus. Nyligen stod det klart att han blir lagkamrat med en tidigare allsvensk motståndare. Mittbacken Colin Rösler såldes av Malmö FF till AGF.

Anderson har koll på Rösler sedan dusterna i Sverige – och hyllade nyförvärvet.

– Han är en riktigt, riktigt cool kille. Han är en stor karaktär som ställer krav på sig själv, sina lagkamrater och allt, säger Mikael Anderson till danska Viaplay och fortsätter:

– Jag tycker att han är en kille man kan höra från läktarna, och han är en kille vi behövde få in. Han är en riktigt, riktigt bra försvarare, kompromisslös.

Anderson har gjort två framträdanden sedan återkomsten till Århus.

Colin Rösler noterades för 82 framträdanden i Malmö FF.



