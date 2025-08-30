Zigiotti Olme: ”Alltid kul att vara bland Hammarby”

STOCKHOLM. Manchester United är vidare i Champions League-kvalet.

Detta trots att man inte riktigt fick kvällens match dit man ville.

– Otroligt skönt att ta sig vidare, jag tycker att vi ska ha bättre kontroll på matchen, säger Julia Zigiotti Olme efter matchen.

Manchester United var stora favoriter inför kvällens kvalfinal mot Hammarby och den engelska storklubben höll för trycket.

Elisabeth Terlands fullträff efter dryga timmen och säkrade avancemanget för United.

– Otroligt skönt att ta sig vidare, jag tycker att vi ska ha bättre kontroll på matchen, men som sagt skönt att vi är vidare, säger Julia Zigiotti Olme efter matchen.

Hammarby-spelarna var efter matchen väldigt frustrerade över hur United drog ned på tempot, inte minst efter ledningsmålet.

Zigiotti Olme menar på att det gäller att vara smart.

– Vi spelar väl matchen som är, det gäller att vara smart. Vi vet att de bara vill kontra in en boll, så det gäller att ta kontroll på matchen.

För Hammarby pågår brinnande guldstrid medan Manchester United först kliver in i ligaspelet nästa helg. Att få med sig två tävlingsmatcher och ett avancemang till Champions League-playoff inför premiären mot Leicester City är av stor vikt.

– Det är jätteviktig, försäsongen har varit ganska snabb för oss alla. Vissa kom sent efter EM och allt sånt. Så det är skönt att vi fick två tävlingsmatcher här och veta att vi kan stå oss samt veta vad vi behöver jobba på inför ligaspelet.

Extra skönt att få dessa matcher på hemmaplan?

– Haha, det är alltid kul att vara i Stockholm och alltid kul att vara bland Hammarby, avslutar Zigiotti Olme.