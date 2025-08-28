Zlatan Ibrahimovic prisad inför CL-lottningen

Zlatan Ibrahimovic tilldelades pris inför lottningen till Champions Leagues ligafas.

Svensken utmärktes med ”President’s award”.

– Jag är jätteglad, säger han han.

Under torsdagens lottning till Champions Leagues ligafas tilldelades Zlatan Ibrahimovic ett pris av Uefa.

Svensken tilldelades ”President’s award”, som delas ut till en person som har gjort enastående insatser för fotbollen på och utanför planen.

– Jag vill tacka presidenten för det här priset. Det betyder att jag gjorde något i min karriär, annars hade jag inte fått det. Jag är jätteglad. Jag hade turen att spela med stora spelare, i stora klubbar och det gjorde mig till personen jag är i dag. Så jag är tacksam och jätteglad, säger Ibrahimovic.