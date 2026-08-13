Målas upp som ett monster i Hammarby – nya hyllningen

STOCKHOLM. Han tokhyllades av Henrik Rydström som en spelare som äter upp sina motståndare.

Nu fortsätter hyllningskören kring Ibrahima Fofana.

– När man ser honom utan tröja så ser man hur stark han är, säger backkollegan Frederik Winther till FotbollDirekt.

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Victor Eriksson är 192 centimeter, Frederik Winther och Waylon Renecke närmare 190 centimeter de också.

Däremot är fjärde mittbacken i Hammarby, som likt de övriga tre tävlar om en startplats, desto kortare.

Men trots sina 182 centimeter beskrevs Ibrahima Fofana som ett fysiskt monster av tränaren Henrik Rydström efter 3-0-segern mot BK Häcken i söndags.

”Fofana äter upp sina motståndare när de kommer nära honom, han slukar dem då”, sa Rydström imponerat.

Frederik Winther skrattar gott åt orden när FD berättar vad Rydström sagt om Fofana.

– Han äter upp spelare på träning också.

Är du förvånad över att han kan sluka sin motståndare trots att han ”bara” är 182 centimeter som mittback?

– När man ser honom utan tröja så ser man hur stark han är. Dessutom är han så snabb. Så nej, jag är inte förvånad.

Eriksson jämfördes med en gladiator efter allsvenska premiären

Efter den allsvenska premiären jämförde Hammarbys dåvarande tränare Kalle Karlsson sin landslagsaktuelle mittbacksstjärna Victor Eriksson med en gladiator.

Winther vill inte försöka tävla mot vare sig Eriksson eller Fofana när det kommer till kraftfullheten i spelet.

– Nej jag försöker inte jämföra mig med de två utan jag försöker bara vara med mig själv.

Senast mot BK Häcken vilades såväl Eriksson som Winther inför Conference League-kvalreturen mot Raków Częstochowa och i stället imponerade alltså Fofana – men även sydafrikanska nyförvärvet Renecke.

Winther ser inte den blytunga konkurrensen på mittbacksposten som ett bekymmer i Hammarby.

– Nej det är så det ska vara i Hammarby. Alla är jätteglada att vi har så bra spelare.