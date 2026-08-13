Klart: Gais värvar Christos Gravius 

Christos Gravius har under en tid tränat med Gais.

Nu kommer beskedet att Göteborgsklubben värvar honom.

Foto: Bildbyrån

Gais värvar den 28-årige mittfältaren Christos Gravius. Han har under senaste tiden tränat med klubben men nu blir han en i gänget i samband med att han skriver ett kontrakt året ut.

– Vi har haft kontakt och dialog sedan i våras och nu hittade vi en lösning som passar båda parter. Christian är en erfaren, skicklig och arbetsam mittfältsspelare som stärker oss i de centrala delarna på planen. Han ger oss täckning i 6:a-positionen samt alternativ i 8:a-positionen, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark.

28-åringen är glad övr beslutet:

– Det känns jättebra. Jag har fått träna i några veckor med laget och har fått ett bra intryck av alla i klubben och laget och de runtomkring.