Uppgifter: Haaland till BK Häcken

BK Häcken ser ut att säkra upp Haaland.

Markus Haaland ser ut att lämna Brann för ett lån till BK Häcken.

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Markus Haaland ser ut att lämna Brann för spel i Göteborg.

Enligt norska TV2 är Brann och Häcken överens om en övergång för den 21-årige mittfältaren. Haaland väntas resa till Sverige för att genomföra sin läkarundersökning och skriva på ett låneavtal med den allsvenska klubben.

Låneavtalet uppges dessutom innehålla en köpoption på omkring 15 miljoner kronor.

Häcken ser därmed ut att vinna dragkampen om den offensive mittfältaren. Även Lillestrøm har tidigare visat intresse för Haaland.