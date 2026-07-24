Förklarar målgesten: ”Då måste jag komma på en ny”

GÖTEBORG: Matteo de Brienne svarade för ett kanonmål mot Nordsjælland.

Även firandet var av det mer spektakulära slaget.

– Min mamma hatar det, säger vänsterbacken efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Gais besegrade Nordsjælland med 1–0 på Gamla Ullevi och sitter därmed i förarsättet inför returen om en veckan. Matchens enda målskytt blev Matteo De Brienne, som svarade för ett kanonskott med bara minuter kvar av den första halvleken.

Assistmakaren August Wängberg är imponerad över sin kompanjon på den andra kanten.

– Han fyller på i den ytan som han ska och sätter den. Det är väldigt skickligt av honom, säger lagkaptenen efter matchen.

– Det är jättekul att se hans utveckling och hur han tagit för sig den här säsongen. Han är väldigt lyhörd, det är också kul att ha en person som är så mottaglig för tips och råd, tillägger Wängberg.

Foto: Bildbyrån

Men det var inte bara målet som var spektakulärt. Även De Briennes målgest fick många att höja på ögonbrynen. Kanadensaren firade nämligen genom att göra en volt, något som alla i familjen inte är helt nöjda med.

– Det är lite farligt. Min mamma hatar det. Mina föräldrar kollar varje match oavsett vilken tid det är på dygnet. De sätter alltid klockan, förklarar vänsterbacken efter matchen.

Har du några andra målgester redo?

– Nej inga alls. Jag älskar att göra mål men vi får se vad som händer om jag gör två i samma match. Då måste jag hitta på en ny.

”Vi får vara ännu mer på tårna”

Nordsjælland gick in i dubbelmötet som favoriter att ta sig vidare. Trots det blev danskarna i långa stunder utspelade av Gais.

Returen spelas i Danmark och en vecka. Då väntar konstgräs, vilket kan vara en fördel för Nordsjælland. Det menar Joackim Fagerjord.

– När vi får till vart pressspel så är vi svåra att möta, speciellt på hemmaplan. Men demhar mycket kvalitet i laget. Det kändes som att de kom in i det lite mer i andra halvlek. Det flöt lite mer och på konstgräs går det ännu snabbare. Så vi får vara ännu mer på tårna om vi ska greja det där borta.