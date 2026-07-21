Förlust för Blåvitt – uppförsbacke inför returen

IFK Göteborg åkte på en tung förlust i Europaspelet.

Estniska Levadia vann på Gamla Ullevi.

En sen reducering för blåvitt ger nu hopp inför returen.

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För första gången sedan 2020 skulle IFK Göteborg spela i Europa. Då var det Europa League-kval mot FC Köpenhamn på ett tomt Ullevi under pandemin. Nu var det estniska Levadia Tallinn i Conference League-kvalet på ett fullsatt Gamla Ullevi.

Hemmapubliken skulle dock lämna besvikna. Efter lite mer än en havltimme tog gästerna ledningen efter en försvarstabbe från Rockson Yeboah. Den unga mittbacken tappade bollen i ett farligt läge och Bubacarr Tombedou kunde driva fram och hitta Wendell, som satte 0–1.

Den brasilianska anfallaren var inte klar där. Bara någon minut innan halvtidspausen utökade han ledningen till 2–0 och firade framför den blåvita hemmapubliken.

– Det är inte tillräckligt bra, Vi spelade långsamt, vann inte våra dueller och hade alldeles för mycket respekt, sa blåvitts Sebastian Clemmensen till i Aftonbladet sändning i halvtid.

Efter tre byten i paus luckrades IFK komma till bättre lägen framför mål, men Levadia hade också chanser att utöka ledningen.

På stopptid lyckades blåvitt reducera efter ett självmål av backen Abraham Nwankwo. Kort därpå blev August Erlingmark utvisad efter att ha hindrat ett friläge. Lagkaptenen är således avstängd i returen nästa vecka.

Härnäst väntar Sirius på bortaplan under söndagen.