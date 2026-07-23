Gais besegrade Nordsjælland – fördel inför returen

Gais fick en drömstart på sin återkomst i Europa.

Göteborgarna vann mot danska Nordsjælland och leder inför returen nästa vecka.

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1990. Det var senast som Gais spelade i Europa. Under onsdagen var den 36 år långa väntan över när Nordsjælland kom på besök till Gamla Ullevi.

Gais inledde i ett rasande tempo. Göteborgarna har tidigt ett skott i ribban efter att Oscar Pettersson dragit till från distans. Man fortsatte därefter att rada upp chanser och gästerna hade svårt att komma in i någon spelrytm.

Hemmalaget skulle också få utdelning på sina chanser. Med bara några minuter kvar av den första halvleken tryckte Matteo de Brienne in ledningsmålet. Kanadensaren fick till ett hårt skott efter en passning från August Wängberg och Gais gjorde 1–0.

I den andra halvleken tog Nordsjælland en del av initiativet och under längre perioder var Gais tillbakatryckta. I den 63:e minuten bytte gästerna in den tidigare Mjällby-spelaren Nicklas Røjkjær, vilket bidrog till danskarnas uppryckning.

Nordsjælland skapade en del chanser, inte minst mot slutet av matchen. Men Gais höll emot och kunde säkra segern. Göteborgarna leder därmed inför returen i Danmark nästa vecka.