ÖSK räddade poäng på stopptid – kvar på nedflyttningsplats

Örebro SK har det jobbigt i botten av superettan.

Laget fick med sig en poäng mot Brage efter en sen kvittering.

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Örebro SK hade två raka förluster mot bottenkonkurrenterna IFK Värnamo och Norrby inför mötet med IK Brage på bortaplan. Det höll på att sluta men en ny nollpoängare.

Det började desto bättra. Efter 18 minuter hittade Kalle Holmberg anfallskollegan Rasmus Wiedesheim-Paul som behärskat satte 1–0 för bortalaget. Ledningen varade i knappt två minuter, innan Brages Mass Sisse tog vare på slarv i ÖSK-försvaret och lobbade in kvitteringen.

Dryga tio minuter in i den andra halvleken tog Brage ledningen genom ett distansskott från Lasse Madsen. Återigen kom kvitteringen snabbt därpå, nu genom ÖSK-veteranen Ahmed Yasin som placerade in bollen efter en ny framspelning från Kalle Holmberg.

I den 81:a minuten såg Brage ut att ha avgjort matchen när när inhopparen Anton Lundin tryckte in 3–2.

Men ÖSK skulle lämna Borlänge med en pinne trots allt.

I den 93:e minuten fick gästerna en frispark till höger om straffområdet. Christopher Redenstrand lyfte in den med vänsterfoten och hittade Rasmus Wiedesheim-Paul som nickade in sitt andra mål i matchen.

Trots poängen ligger ÖSK pyrt till i superettans bottenstrid. Laget ligger en pinne bakom IFK Värnamo på den närmaste kvalplatsen med en match mindre spelad.

Härnäst väntar serietvåan Varbergs BoIS på hemmaplan för Rikard Norlings mannar. Brage, som ligger endast en poäng över kvalstrecket, ställs mot Nordic United i nästa omgång.