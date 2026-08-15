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Foto: Bildbyrån

Hammarbys match mot Piteå flyttas fram

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Jakob Bergelv
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Hammarby skulle ha tagit emot Piteå under lördagen på Kanalplan.
Nu flyttas matchen fram till söndag, meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen klockan 15:00 var matchen mellan serietvåan Hammarby och åttondeplacerade Piteå schemalagd. Nu meddelar Söderklubben att matchen skjuts fram.

Den nya avsparkstiden sker klockan 19:00 under söndagen.

Vi beklagar att detta inträffat och den olägenhet det kan medföra för alla berörda”, skriver Hammarby i ett uttalande.

Anledningen till den framflyttade avsparkstiden är att Piteås flyg har ställts in, vilket har försenat lagets resväg till Stockholm.

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