Cristian Romero presenterad av Atlético Madrid

Cristian Romero har lämnat Tottenham Hotspur.

Argentinaren kommer framöver representera Atlético Madrid.

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Cristian Romero är slutligen klar för en flytt till Atlético Madrid. Den spanska storklubben meddelar att mittbacken har skrivit på ett kontrakt till 2031.

Under gårdagen meddelade Romero sitt farväl till Spurs i ett inlägg på X.

”Resan var inte perfekt, men jag vill inte att det ska definiera mitt avsked. Jag väljer att minnas de lyckliga stunderna, lärdomarna, människorna som stod vid min sida och framför allt den kärlek jag fick under de här fem åren”, skrev mittbacken då.

”Tack till alla i klubben som delade den här resan med mig. Tränare, lagkamrater, ledare och alla som arbetar bakom kulisserna – ni är alla en del av min historia och har en plats i mitt hjärta”, tillägger han.

Romero anslöt till Tottenham Hotspur 2021 på lån från Atalanta och efter sex månader blev övergången permanent. Totalt blev det 156 tävlingsmatcher för Londonklubben.