Uppgifter:Finsk mittback aktuell för AIK
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Ytterligare en mittback kan snart vara klar för AIK.
Enligt Aftonbladet är Diogo Tomas aktuell för klubben.
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AIK har haft mycket skadebekymmer den senaste tiden, inte minst i backlinjen. Under sommaren har klubben därför värvat mittbacken Hervé Matthys samt återkallat Wilmer Olofsson i förtid.
En återkomst för Filip Benkovic rapporterades också vara klar men någon övergång har inte kunnat presenteras.
Nu är ytterligare en försvarare aktuell för Gnaget.
Enligt Aftonbladet har AIK varit i kontakt med den finska mittbacken Diogo Tomas. 28-åringen står just nu utan klubb efter att avtalet med nederländska ADO Den Haag löpte ut efter den förra säsongen.
Innan sin flytt till Nederländerna representerade Tomas flera klubbar i Finland, bland annat HJK, KuPS och Ilves. Mittbacken har även spelat en säsong i norska Odd.
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