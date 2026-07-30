Uppgifter:Finsk mittback aktuell för AIK

Ytterligare en mittback kan snart vara klar för AIK.

Enligt Aftonbladet är Diogo Tomas aktuell för klubben.

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AIK har haft mycket skadebekymmer den senaste tiden, inte minst i backlinjen. Under sommaren har klubben därför värvat mittbacken Hervé Matthys samt återkallat Wilmer Olofsson i förtid.

En återkomst för Filip Benkovic rapporterades också vara klar men någon övergång har inte kunnat presenteras.

Nu är ytterligare en försvarare aktuell för Gnaget.

Enligt Aftonbladet har AIK varit i kontakt med den finska mittbacken Diogo Tomas. 28-åringen står just nu utan klubb efter att avtalet med nederländska ADO Den Haag löpte ut efter den förra säsongen.

Innan sin flytt till Nederländerna representerade Tomas flera klubbar i Finland, bland annat HJK, KuPS och Ilves. Mittbacken har även spelat en säsong i norska Odd.