JUST NU: Nordsjælland kör över Gais

Gais startar med samma elva som i det första mötet mot Nordsjælland.

Matchen pågår.

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Gais fick en smakstart på sitt första europaäventyr sedan på 36 år. Göteborgarna besegrade den danska storklubben Nordsjælland med 1–0 och sitter i förarsättet inför returen i Farum under torsdagen.

Fredrik Holmberg väljer att inte ändra på det vinnande receptet. Gais ställer upp med exakt samma elva som i stunder spelade ut Nordsjælland på Gamla Ullevi.

Gais meddelar samtidigt att veteranen Jonas Lindberg utgår ur truppen till följd av känning i foten.

Efter lite mer än tio minuter åkte tog Nordsjælland ledningen i matchen genom norrmannen Runar Norheim.

Bara några minuter senare utökade danskarna och tog ledningen i dubbelmötet. Villum Berthelsen kom till ett avslut som via Gais-fot hittade in i mål.

Det skulle bli än värre för gästerna. Fem minuter innan pausvilan gjorde Nordsjælland 3–0 efter att Hjalte Boe Rasmussen varit allert på en stolp-retur.

Lagens startelvor

Nordsjælland

Andreas Hansen – Peter Ankersen, Tobias Salquist, Caleb Yirenkyi – Runar Norheim, Justin Janssen, Nicklas Røjkjær, Juho Lähteenmäki – Hjalte Boe Rasmussen, Villum Berthelsen, Prince Amoako

Gais

Mërgim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Oscar Ågren, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Róbert Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Oscar Pettersson