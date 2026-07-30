JUST NU: Missar sin andra straff – matchen till förlängning

IFK Göteborg behöver vända ett underläge mot Lavadia Talinn.

Matchen pågår.

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IFK Göteborg förlorade med 2–1 hemma mot Levadia Tallinn i det första mötet av Conference League-kvalet. Blåvitt har därmed kniven mot strupen inför returmötet i Estland under torsdagskvällen.

Matchen blir Joachim Björklunds första som huvudtränare efter att Stefan Billborn fått sparken under veckan.

Den tidigare assisterande tränaren väljer bland annat att bänka Sam Larsson och Elis Bishesari. Hjörtur Hermannsson tar plats i elvan istället för den avstängda August Erlingmark.

Redan en dryg minut kommer hemmalaget Levadia till ett kanonläge. Wendell får mycket yta i straffområdet och tvingar Viktor Andersson att tippa ut bollen över ribban.

Efter dryga kvarten kom IFK Göteborg till ett bra läge. Adam Bergmark Wiberg får chansen att spela fram Tobias Heintz men passningen är för hård och missar norrmannen.

På stopptid i den första halvleken fick Blåvitt ett drömläge att utjämna i dubbelmötet när an tilldömdes en straff. Tobias Heintz klev fram men mittfältarens skott räddades av Karl Vallner i Levadia-målet.

IFK Göteborg skulle dock repa sig efter paus. Tio minuter in i den andra halvleken tog gästerna ledningen efter att Adam Bergmark Wiberg tagit emot en långboll från Noah Tolf. Anfallaren lyfte därefter vackert in 1–0.

Med några minuter kvar av ordinarie tid fick IFK Göteborg ett gyllene läge att ta ledingen i dubbelmötet när man fick en ny straff. Den här gången var det inhopparen Sam Larsson som tog den. Men återigen stod hemmalagets målvakt Karl Vallner för en räddning.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Levadia Talinn

Karl Vallner – Frank Liivak, Abraham Nwankwo, Victory Iboro, Joseph Saliste – Rasmus Peetson – Mark Roosnupp, Mihkel Ainsalu, João Pedro – Wendell Gabriel, Bubacarr Tambedou



IFK Göteborg

Viktor Andersson – Felix Eriksson, Rockson Yeboah, Hjörtur Hermannsson, Noah Tolf – Oliver Månsson, David Kruse, Kolbeinn Thordarson – Sebastian Clemmensen, Adam Bergmark Wiberg, Tobias Heintz