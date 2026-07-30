Uppgifter: Ny tränare klar för Newcastle

Eddie Howe är påväg bort från Newcastle United.

Nu har klubben hittat en ersättare, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Det rör sig om Matthias Jaissle.

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Eddie Howe har enligt The Athletic meddelat klubbledningen i Newcastle United att han vill lämna efter fem år på posten.

Klubben har redan nu gjort klart med en ersättare.

Transfergurun Fabrizio Romano menar att Matthias Jaissle är överens om ett treårskontrakt med den engelska storklubben. 38-åringen kommer senast från uppdraget som tränare för Al-Ahli i Saudiarabien,

Att Newcastle värvar från den saudiska ligan borde inte komma som någon överraskning. Klubben ägs sedan flera säsonger tillbaka av landets statliga investeringsfond PIF. Fonden äger även flera klubbar i Saudiarabien, bland annat Al-Ahli.

Innan flytten till mellanöstern var tysken tränare för Red Bull Salzburg i två säsonger.