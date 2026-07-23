Gav Gais ledningen – efter kanonskott: ”En dröm”

Gais tryckte ner Nordsjælland ordentligt i den första halvleken.

Med minuter kvar tog hemmalaget ledningen.

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Gais har väntat 36 år på att få spela i Europa. Då gick Göteborgslaget hårt ut från första minut på Gamla Ullevi.

Hemmalaget dominerade mot dansk Nordsjælland och hade tidigt ett avslut i ribban. Med bara några minuter kvar av den första halvleken tog man ledningen. Vänsterbacken Matteo de Brienne svarade för ett kalasskott i mål.

– Det är en dröm. Vi har haft en väldigt bra halvlek. Det känns skönt att göra de för folket, säger de Brienne till Aftonbladet i paus.

Kanadensaren är nöjd med både lagets insats och sitt mål.

– Jag har försökt göra det miljoner gånger under träningarna men då har det inte riktigt funkat. Men det funkade idag och det är jag väldigt glad för.

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