Guide: Så ser du IFK Göteborg – Gent

IFK Göteborg ställs mot Gent i Conference League-kvalet.

Matchen startar klockan 19:00, torsdagen den 6 augusti 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

IFK Göteborgs startelva 2026. Foto: Bildbyrån

Den 6 augusti 2026 är det dags för en spännande match i Conference League-kvalifikationen när IFK Göteborg möter Gent. Matchen spelas på Gamla Ullevi och är en viktig del av kvalifikationen där båda lagen hoppas på ett positivt resultat. IFK Göteborg har visat en blandad form i sina senaste fem matcher, med bland annat en stark seger mot Degerfors. Gent kommer in i matchen med ett oavgjort resultat i sin senaste kvalificeringsmatch som gick till straffar.

IFK Göteborg – Gent: När och var?

Stad: Göteborg

Stadion: Gamla Ullevi

Datum: 6 augusti 2026

Tid: 19:00

Matchen mellan IFK Göteborg och Gent äger rum på Gamla Ullevi i Göteborg den 6 augusti 2026. Avspark är planerad till kl. 19:00 (svensk tid).

IFK Göteborg – Gent: Hur ser man matchen?

Streamingplattform: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: Klockan 18:30

Om du vill följa mötet digitalt sänds IFK Göteborg mot Gent live exklusivt via Sportbladet. Sändningen drar igång klockan 18:30, en halvtimme innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

FAQ – Vanliga frågor om matchen

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan IFK Göteborg och Gent?

Matchen visas inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan sänds enbart digitalt.

Var kan jag streama matchen live i Sverige?

Du kan följa hela sändningen online via Sportbladet Play med en aktiv Plus-prenumeration.

När spelas returmötet mellan IFK Göteborg och Gent?

Returen spelas den 13 augusti, klockan 20:30, i Gent.

Vad händer om IFK Göteborg vinner mötet med Gent?

Om IFK Göteborg vinner mötet med Gent ställs de mot vinnaren i mötet mellan Hibernian från Skottland och Shkëndija från Nordmakedonien.

Vad händer om IFK Göteborg förlorar mötet med Gent?

Om IFK Göteborg förlorar mötet med Gent åker de ur Conference League-kvalet.