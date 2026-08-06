Guide: Så ser du Rakow Czestochowa – Hammarby

Hammarby ställs mot Rakow Czestochowa i Conference League-kvalet.

Matchen startar klockan 19:00, torsdagen den 6 augusti 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Hammarbys Frank Junior Adjei. Foto: Bildbyrån

Den spännande kvalmatchen i UEFA Europa Conference League mellan Rakow Czestochowa och Hammarby IF är en händelse som fansen inte vill missa. Rakow har visat blandade resultat i sina senaste matcher men lyckades nyligen vinna stort mot Valletta. Hammarby, å andra sidan, har också haft varierande resultat men visade sin styrka i allsvenskan. Denna match är avgörande för att båda lagen ska kunna fortsätta sin resa i Europa, och det finns mycket på spel. Med skador som påverkar båda lagen blir det intressant att se hur tränarna kommer att hantera sina trupper.

Rakow Czestochowa – Hammarby: När och var?

Stad: Częstochowa

Częstochowa Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków

Miejski Stadion Piłkarski Raków Datum: 6 augusti 2026

6 augusti 2026 Tid: 19:00

Matchen kommer att spelas på Miejski Stadion Piłkarski Raków i Częstochowa den 6 augusti 2026 med avspark klockan 19:00.

Rakow Czestochowa – Hammarby: Var ser man matchen?

Streamingplattform: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: 18:30

Om du planerar att följa matchen sänds mötet Rakow Czestochowa mot Hammarby live på Sportbladet. Sändningen drar igång klockan 18:30, en halvtimme innan utsatt avsparkstid.

För att se matchen besöker du Aftonbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Sändningen kräver att du har ett aktivt Aftonbladet Plus-abonnemang. Se till att vara inloggad i god tid före matchstart.

Rakow Czestochowa – Hammarby: Vad kan man förvänta sig?

För Hammarby handlar det framför allt om att skaffa sig ett bra utgångsläge inför returen på 3Arena den 13 augusti.

Stockholmslaget kommer närmast från Europa League-mötet med Anderlecht, där Henrik Rydström var mycket kritisk till framför allt den andra halvleken i 3–1-förlusten. Hammarby behöver ett betydligt mer kontrollerat och cyniskt genomförande än senast i Europa.

En av frågorna inför avspark är om Nahir Besara kan vara aktuell för start. Något bekräftat startbesked finns inte, men Rydström har lyft att Besara kan ge laget något annat och hjälpa till att styra Paulos Abraham och Montader Madjed i presspelet.

Rakow Czestochowa väntas i sin tur bjuda på ett välorganiserat motstånd med en tydlig defensiv struktur. Därför lär mycket för Hammarbys del handla om tålamod, disciplin och att hålla dubbelmötet öppet till returen i Stockholm.

FAQ – Vanliga frågor om matchen

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan Rakow Czestochowa och Hammarby?

Matchen sänds inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan visas enbart digitalt.

Var kan jag streama matchen live i Sverige?

Du kan följa hela matchen live via Aftonbladet TV / Sportbladet Play med ett aktivt Plus-abonnemang.

När spelas returmötet mellan Hammarby och Rakow Czestochowa?

Returen spelas den 13 augusti, klockan 19:00, på 3 Arena i Stockholm.

Vad händer om Hammarby vinner mötet med Rakow Czestochowa?

Om Hammarby vinner mötet ställs de mot vinnaren i mötet mellan litauiska FK Žalgiris och kroatiska Hajduk Split.

Vad händer om Hammarby förlorar?

Om Hammarby förlorar är de utslagna ur Conference League-kvalet.



