Klart: AIK-profilen klar för ny klubb

Bersant Celina, 29, har hittat en ny klubb.

Under natten presenterade Al-Ettifaq sin nya spelare.

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AIK meddelade i början av juli att Bersant Celina skulle lämna klubben i förtid. Den 29-årige profilen hade egentligen kontrakt över augusti, men efter en längre tids diskussioner utan att parterna lyckats nå en överenskommelse valde man att gå skilda vägar.

Kort därefter kom uppgifter om att Celina var på väg att skriva på för saudiska Al-Ettifaq.

Någon officiell bekräftelse har dock dröjt – fram till nu.

Under natten mot torsdagen presenterade Al-Ettifaq värvningen av den kosovanske landslagsspelaren via sina sociala medier. Enligt tidigare uppgifter från transferspecialisten Fabrizio Romano handlar det om ett treårskontrakt.

Al-Ettifaq slutade på sjunde plats av 18 lag i den saudiska högstaligan den senaste säsongen.