Uppgifter: VM-spelare nära Roma

VM-spelaren Nahuel Molina är klar för Roma.

Roma och Atletico Madrid är överens om en övergång.

Det uppger flera italienska medier.

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Nahuel Molina har varit nära en flytt till Roma under en längre tid. Nu uppger flera italienska medier att övergången är klar.

Roma och Atlético Madrid ska ha nått en överenskommelse om en övergångssumma på knappt 200 miljoner kronor för den argentinske högerbacken. Molina, som var en del av Argentinas VM-trupp, väntas resa till Rom under torsdagen för att genomgå sin läkarundersökning.

Samtidigt lämnar en spelare Roma för Spanien. Vänsterbacken Angeliño lånas ut till Deportivo La Coruña, som även får en köpoption på spelaren för knappt 30 miljoner kronor.