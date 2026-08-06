Uppgifter: Manneh nära Club Brügge

Abdoullie Manneh ser ut att ha gjort sin sista match i Mjällby.

Nu kommer belgiska uppgifter om att han är nära Club Brügge.

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Efter Mjällbys 1–2-förlust mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet öppnade sportchefen Hans Larsson för att Abdoullie Manneh kunde ha gjort sin sista match i klubben.

Både Mjällby och spelaren uppges vilja gå vidare med en övergång, och enligt Larsson var en affär nära. Däremot avslöjades det inte vilken klubb som låg bakom intresset.

Nu kommer uppgifter om att det handlar om en belgisk storklubb.

Enligt lokaltidningen BLT är Club Brugge nära att värva Manneh. Den belgiska klubben är regerande mästare och deltog förra säsongen i Champions Leagues ligafas.

Anfallaren har tidigare varit nära en flytt till både grekiska Olympiakos och engelska Birmingham City, men vid båda tillfällena föll övergångarna igenom.

Avtalet med Mjällby sträcker sig över 2027. Totalt har han noterats för 13 mål på 75 matcher.