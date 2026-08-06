Inte aktuellt med Hysén i Blåvitt: ”Då blir det kaos”

Han är en klubbikon med sina två sejourer som spelare och verkade även i IFK Göteborg som hjälptränare direkt efter karriären.

Men det är inte aktuellt för Tobias Hysén att återvända till ledarstaben.

– Det hade blivit kaos om de plockade in mig också, de har ju redan tre tidigare Blåvitt-spelare där, säger Hysén till FotbollDirekt och skrattar.

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Tobias Hysén visade en otrolig fingertoppskänsla inför IFK Göteborgs retur i Conference League-kvalet borta mot Levadia Tallinn förra veckan.

”Jag tror de kan klara det. Jag tror det blir tajt hela vägen in, jag har tippat på att Blåvitt vinner efter förlängning. Ingen blir gladare än jag om de vinner med 3-0 och städar av matchen, men jag tror det blir tufft”, sa Hysén till FD.

IFK Göteborg vände 1-2-underläget från matchen på Gamla Ullevi genom att returen på estnisk mark vinna efter… just ja, förlängning.

En drömstart för Joachim Björklund som ny huvudtränare efter att parhästen Stefan Billborn fått sparken ett par dagar tidigare.

Att vi nu ska se Hysén tillbaka in i Blåvitts ledarstab där han figurerade direkt efter avslutade spelarkarriären 2018 är inte aktuellt, detta trots att det flyger för honom som assisterande tränare i Varberg – Hallandsklubben som efter segern mot Falkenberg i helgens superettaderby huserar på uppflyttningsplats till allsvenskan.

– Jag har inte fått frågan, men jag hade nog inte tackat ja heller, säger Hysén till FotbollDirekt och utvecklar:

– Det hade blivit kaos om de plockade in mig också, de har ju redan tre tidigare Blåvitt-spelare där (skratt). Men jag trivs där jag är nu, jag tror jag är bättre lämpad för jobbet som jag har nu. Det är ett stort steg att gå från en elitkarriär som spelare och i nuläget är det inte bara att vara en bra tränare, man måste ha allt annat för att vara i en storklubb med kravbilden. Det behövs mer erfarenhet för att vara i Blåvitt tycker jag, och det gäller inte bara Blåvitt utan storklubbar generellt.

”Varnade för det, märkligt att hoppa upp på de höga hästarna”

IFK Göteborg var i kris inför bortamötet i Tallinn, men efter det imponerande avancemanget har laget fått en boost då Degerfors besegrades av bara farten i helgen med 2-0.

Många höjde på ögonbrynen när klubben valde att behålla Björklund när Billborn sparkades med tanke på att de jobbat ihop sedan Hammarby-tiden 2018.

Hysén ger nu sin bild.

– De har jobbat länge ihop och har vad jag förstått har de haft samma syn på fotboll. Man kan inte jobba så länge tillsammans om man inte drar åt samma håll, men min enda gissning är att de glidit isär lite när det kommer till vad som ska göras när det gått som det gått som slutet.

Hysén anser att fjolårets succésäsong med en fjärdeplats, efter flera tunga år med kniven mot strupen att ramla ur allsvenskan, var en överprestation.

– Det är ju lätt att säga nu med facit i hand, men med tanke på de sparsamma säsongerna på framgång dessförinnan varnade jag för det här, att det var lite märkligt att helt plötsligt hoppa upp på de höga hästarna.

Fotnot: Efter halva serien av årets allsvenska är IFK Göteborg tre poäng från negativ kvalplats. Under torsdagskvällen gästar belgiska storklubben Gent svensk mark för första mötet i Conference Leagues tredje kvalrunda. Avspark på Gamla Ullevi 19:00.