Här är Blåvitts och Gais motstånd i Europa-kvalet

Nu är det klart.

Om IFK Göteborg går vidare i ECL-kvalet ställs de mot Cherkasy eller Gent.

För Gais väntar Valur eller Zrinjski Mostar vid ett avancemang.

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Under måndagen lottades den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Då står det klart vilket motstånd som väntar för IFK Göteborg, om ”Blåvitt” skulle ta sig förbi FC Levadia Tallinn från Estland.

Det blir LNZ Cherkasy från Ukraina eller det belgiska storlaget KAA Gent. ”Blåvitt” är lottat att börja på hemmaplan den 6 augusti.

De kunde IFK Göteborg få möta:

LNZ Cherkasy (UKR) – KAA Gent (BEL)

Besiktas JK (TUR) – FC Midtjylland (DEN)

HJK Helsinki (FIN) – Coleraine FC (NIR)

FC Twente (NED) – Ferencvarosi TC (HUN)

FC RFS (LVA) – Vestri (ISL)

Även för Gais står det klart vilket motstånd som väntar vid en seger mot danska FC Nordsjaelland. Det blir isländska Valur eller HSK Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina.

Gais är lottat att börja på bortaplan den 6 augusti.

De kunde Gais få möta: